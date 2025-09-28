Directorio de Empresas
Procter & Gamble
Procter & Gamble Information Technologist (IT) Salarios

La compensación de Information Technologist (IT) en Procter & Gamble varía de $60K por year a $197K. El paquete de compensación mediano year totaliza $103K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Procter & Gamble. Última actualización: 9/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
B1
$83.5K
$79.5K
$250
$3.8K
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles profesionales en Procter & Gamble?

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at Procter & Gamble sits at a yearly total compensation of $197,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role is $89,600.

