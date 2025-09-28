Directorio de Empresas
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Prime Health Services totaliza $74K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Prime Health Services. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Prime Health Services
Web Developer
Nashville, TN
Total por año
$74K
Nivel
L2
Base
$74K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Prime Health Services?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Contribuir

Preguntas frecuentes

أعلى حزمة راتب لوظيفة Ingeniero de Software في Prime Health Services in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $91,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Prime Health Services لوظيفة Ingeniero de Software in United States هو $74,000.

Otros Recursos