PriceHubble
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

PriceHubble Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Switzerland en PriceHubble totaliza CHF 68.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de PriceHubble. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
PriceHubble
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total por año
CHF 68.5K
Nivel
Senior
Base
CHF 68.5K
Stock (/yr)
CHF 0
Bono
CHF 0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
8 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en PriceHubble?

CHF 134K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Contribuir

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at PriceHubble in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 69,200. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at PriceHubble for the Ingeniero de Software role in Switzerland is CHF 68,505.

Otros Recursos