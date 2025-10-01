Directorio de Empresas
Preply
Preply Ingeniero de Software Salarios en Greater Barcelona Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Barcelona Area en Preply totaliza €81.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Preply. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Preply
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Total por año
€81.2K
Nivel
P7
Base
€75.2K
Stock (/yr)
€6K
Bono
€0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp
12 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Preply?

€142K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas frecuentes

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Ingeniero de Software bei Preply in Greater Barcelona Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €106,471. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Preply für die Position Ingeniero de Software in Greater Barcelona Area beträgt €82,902.

