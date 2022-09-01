Directorio de Empresas
Precision Castparts
Precision Castparts Salarios

El salario de Precision Castparts varía de $72,471 en compensación total por año para un Contador en el extremo inferior a $196,980 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Precision Castparts. Última actualización: 9/18/2025

$160K

Ingeniero Mecánico
Median $103K
Contador
$72.5K
Científico de Datos
$197K

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Precision Castparts es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $196,980. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Precision Castparts es $103,000.

