PPG
  • Salarios
  • Ventas

  • Todos los Salarios de Ventas

PPG Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in United States en PPG varía de $62.3K a $87K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de PPG. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$67.5K - $81.8K
United States
Rango Común
Rango Posible
$62.3K$67.5K$81.8K$87K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en PPG?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en PPG in United States está en una compensación total anual de $87,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en PPG para el puesto de Ventas in United States es $62,250.

Otros Recursos

