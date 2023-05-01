Directorio de Empresas
PowerToFly
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

PowerToFly Salarios

El salario de PowerToFly varía de $42,210 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior a $238,800 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de PowerToFly. Última actualización: 9/17/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Recursos Humanos
$42.2K
Reclutador
$42.2K
Ventas
$239K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ingeniero de Software
$75.2K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en PowerToFly es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $238,800. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en PowerToFly es $58,716.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para PowerToFly

Empresas Relacionadas

  • Roblox
  • Airbnb
  • Microsoft
  • Stripe
  • Intuit
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos