Directorio de Empresas
Positive Technologies
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Positive Technologies Salarios

El salario de Positive Technologies varía de $11,993 en compensación total por año para un Cybersecurity Analyst en el extremo inferior a $74,020 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Positive Technologies. Última actualización: 10/11/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $38.3K

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Recursos Humanos
$58.1K
Cybersecurity Analyst
$12K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Gerente de Ingeniería de Software
$74K
Arquitecto de Soluciones
$52.5K
Redactor Técnico
$23.2K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

The highest paying role reported at Positive Technologies is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $74,020. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Positive Technologies is $45,379.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Positive Technologies

Empresas Relacionadas

  • Intuit
  • Dropbox
  • Microsoft
  • LinkedIn
  • Snap
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos