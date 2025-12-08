Directorio de Empresas
Pokémon
Pokémon Marketing Salarios

La compensación total promedio de Marketing in United States en Pokémon varía de $99.6K a $139K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Pokémon. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$108K - $131K
United States
Rango Común
Rango Posible
$99.6K$108K$131K$139K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Pokémon?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Marketing en Pokémon in United States está en una compensación total anual de $139,200. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Pokémon para el puesto de Marketing in United States es $99,600.

Otros Recursos

