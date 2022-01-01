Directorio de Empresas
PlusDental
PlusDental Salarios

El salario mediano de PlusDental es $66,679 para un Ingeniero de Software . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de PlusDental. Última actualización: 11/28/2025

Ingeniero de Software
Median $66.7K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en PlusDental es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $66,679. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en PlusDental es $66,679.

