Plivo Salarios

El salario de Plivo varía de $5,951 en compensación total por año para un Information Technologist (IT) en el extremo inferior a $76,988 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Plivo. Última actualización: 10/21/2025

Ingeniero de Software
Median $29.3K

Ingeniero de Software Backend

Analista de Negocios
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Gerente de Producto
$77K
Gerente de Ingeniería de Software
$61.7K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Plivo, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Plivo es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $76,988. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Plivo es $29,302.

Otros Recursos