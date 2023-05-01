Directorio de Empresas
Pliteq
    • Acerca de

    Pliteq produces sustainable building products for noise and vibration control by repurposing waste materials. Their products are designed to create a quieter and more comfortable built environment.

    http://pliteq.com
    2009
    Año de Fundación
    126
    Número de Empleados
    Oficinas Centrales

