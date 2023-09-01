Directorio de Empresas
Pliancy
Pliancy Salarios

El salario de Pliancy varía de $109,450 en compensación total por año para un Tecnólogo en Información (TI) en el extremo inferior a $110,550 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Pliancy. Última actualización: 11/28/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Tecnólogo en Información (TI)
$109K
Ingeniero de Software
$111K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Pliancy es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $110,550. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Pliancy es $110,000.

Otros Recursos

