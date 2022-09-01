Directorio de Empresas
Payscale
Payscale Salarios

El salario de Payscale varía de $80,400 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior a $193,463 para un Cybersecurity Analyst en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Payscale. Última actualización: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingeniero de Software
Median $118K
Jefe de Gabinete
$151K
Marketing
$155K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Gerente de Producto
Median $121K
Ventas
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $175K
Arquitecto de Soluciones
$160K
El puesto con mayor salario reportado en Payscale es Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level con una compensación total anual de $193,463. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Payscale es $153,425.

