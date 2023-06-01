Parafin Salarios

El salario de Parafin varía de $123,156 en compensación total por año para un Operaciones de Negocio en el extremo inferior a $210,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Parafin . Última actualización: 10/13/2025