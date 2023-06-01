Paradigm Health Salarios

El salario de Paradigm Health varía de $160,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $228,850 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Paradigm Health . Última actualización: 10/24/2025