Paradigm Health Salarios

El salario de Paradigm Health varía de $160,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $228,850 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Paradigm Health. Última actualización: 10/24/2025

Ingeniero de Software
Median $160K
Reclutador
$206K
Gerente de Ingeniería de Software
$229K

¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Paradigm Health es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $228,850. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Paradigm Health es $206,025.

