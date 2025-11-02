Directorio de Empresas
Pandora
Pandora Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in Canada en Pandora varía de CA$57.6K a CA$81.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Pandora. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

CA$65.5K - CA$77.6K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$57.6KCA$65.5KCA$77.6KCA$81.8K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Pandora, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en Pandora in Canada está en una compensación total anual de CA$81,829. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Pandora para el puesto de Ventas in Canada es CA$57,636.

