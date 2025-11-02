Directorio de Empresas
Pandora
  • Salarios
  • Gerente de Proyecto

  • Todos los Salarios de Gerente de Proyecto

Pandora Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in United States en Pandora varía de $62.3K a $88.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Pandora. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

$70.5K - $80.3K
United States
Rango Común
Rango Posible
$62.3K$70.5K$80.3K$88.5K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Pandora, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Proyecto en Pandora in United States está en una compensación total anual de $88,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Pandora para el puesto de Gerente de Proyecto in United States es $62,250.

Otros Recursos