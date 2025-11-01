La compensación total promedio de Asistente Administrativo in United States en Panda Restaurant Group varía de $40.5K a $57.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Panda Restaurant Group. Última actualización: 11/1/2025
Compensación Total Promedio
Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!