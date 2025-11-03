Directorio de Empresas
PanAgora Asset Management
PanAgora Asset Management Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United States en PanAgora Asset Management varía de $101K a $138K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de PanAgora Asset Management. Última actualización: 11/3/2025

Compensación Total Promedio

$109K - $130K
United States
Rango Común
Rango Posible
$101K$109K$130K$138K
Rango Común
Rango Posible

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en PanAgora Asset Management in United States está en una compensación total anual de $138,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en PanAgora Asset Management para el puesto de Científico de Datos in United States es $100,800.

