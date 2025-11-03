Directorio de Empresas
Palo Alto Networks
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Analista de Ciberseguridad

  • Todos los Salarios de Analista de Ciberseguridad

Palo Alto Networks Analista de Ciberseguridad Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista de Ciberseguridad en Palo Alto Networks totaliza ₪503K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Palo Alto Networks. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Palo Alto Networks
Cybersecurity Analyst
Tel Aviv, TA, Israel
Total por año
₪503K
Nivel
hidden
Base
₪389K
Stock (/yr)
₪71.5K
Bono
₪42.9K
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Palo Alto Networks?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.5K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Palo Alto Networks, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Palo Alto Networks, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Analista de Ciberseguridad ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Ciberseguridad en Palo Alto Networks está en una compensación total anual de ₪809,760. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Palo Alto Networks para el puesto de Analista de Ciberseguridad es ₪516,426.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Palo Alto Networks

Empresas Relacionadas

  • UiPath
  • CrowdStrike
  • The Trade Desk
  • Salesforce
  • Twilio
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos