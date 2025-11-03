Directorio de Empresas
Compensación Total Promedio

CA$389K - CA$451K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$343KCA$389KCA$451KCA$497K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Palo Alto Networks, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Palo Alto Networks in Canada está en una compensación total anual de CA$497,301. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Palo Alto Networks para el puesto de Diseñador de Producto in Canada es CA$342,678.

