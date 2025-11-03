Directorio de Empresas
Palo Alto Networks
  Salarios
  Servicio al Cliente

  Todos los Salarios de Servicio al Cliente

Palo Alto Networks Servicio al Cliente Salarios

El paquete de compensación mediano de Servicio al Cliente in United States en Palo Alto Networks totaliza $173K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Palo Alto Networks. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Palo Alto Networks
Technical Support Engineer
San Francisco, CA
Total por año
$173K
Nivel
L3
Base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bono
$22.5K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Palo Alto Networks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Palo Alto Networks, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Servicio al Cliente en Palo Alto Networks in United States está en una compensación total anual de $212,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Palo Alto Networks para el puesto de Servicio al Cliente in United States es $159,368.

