El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in India en Paisabazaar totaliza ₹1.05M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Paisabazaar. Última actualización: 11/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Paisabazaar
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Total por año
₹1.05M
Nivel
L1
Base
₹1.05M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Paisabazaar?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Paisabazaar in India está en una compensación total anual de ₹5,956,763. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Paisabazaar para el puesto de Científico de Datos in India es ₹1,039,495.

