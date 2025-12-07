Directorio de Empresas
Pagaya
Pagaya Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in Israel en Pagaya varía de ₪222K a ₪311K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Pagaya. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$71.5K - $86.6K
Israel
Rango Común
Rango Posible
$66K$71.5K$86.6K$92.2K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Pagaya?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Pagaya in Israel está en una compensación total anual de ₪310,527. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Pagaya para el puesto de Reclutador in Israel es ₪222,187.

