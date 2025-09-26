Directorio de Empresas
Outlier AI
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Outlier AI Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Outlier AI totaliza $72.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Outlier AI. Última actualización: 9/26/2025

Paquete Mediano
company icon
Outlier AI
AI Developer
San Francisco, CA
Total por año
$72.8K
Nivel
L3
Base
$72.8K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
1 Año
¿Cuáles son los niveles profesionales en Outlier AI?

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Outlier AI in United States está en una compensación total anual de $104,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Outlier AI para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $72,800.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Outlier AI

Empresas Relacionadas

  • Roblox
  • Amazon
  • Netflix
  • Pinterest
  • Coinbase
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos