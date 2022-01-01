Directorio de Empresas
OtterBox
    • Acerca de

    OtterBox is a privately owned consumer electronics accessory company based in Fort Collins, Colorado that produces water-resistant, shock-resistant, and drop-resistant cases for mobile devices.

    otterbox.com
    Sitio Web
    1998
    Año de Fundación
    570
    Número de Empleados
    $500M-$1B
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

