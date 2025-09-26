Directorio de Empresas
OneMain Financial
OneMain Financial Analista de Negocios Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista de Negocios in United States en OneMain Financial totaliza $187K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de OneMain Financial. Última actualización: 9/26/2025

Paquete Mediano
company icon
OneMain Financial
Business Analyst
hidden
Total por año
$187K
Nivel
-
Base
$160K
Stock (/yr)
$0
Bono
$27K
Años en la empresa
5 Años
Años de exp
8 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en OneMain Financial?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas frecuentes

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analista de Negocios la OneMain Financial in United States ajunge la o compensație totală anuală de $230,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la OneMain Financial pentru rolul de Analista de Negocios in United States este $187,000.

Otros Recursos