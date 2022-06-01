Directorio de Empresas
OneMain Financial
OneMain Financial Salarios

El salario de OneMain Financial varía de $80,400 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior a $211,050 para un Analista Financiero en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de OneMain Financial. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Gerente de Producto
Median $127K
Científico de Datos
Median $150K
Ingeniero de Software
Median $86.8K

Analista de Negocios
$80.4K
Desarrollo Corporativo
$101K
Analista de Datos
$85.4K
Analista Financiero
$211K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en OneMain Financial es Analista Financiero at the Common Range Average level con una compensación total anual de $211,050. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en OneMain Financial es $100,500.

