Ver Puntos de Datos Individuales
Omega is a real estate investment trust that invests in long-term healthcare facilities in the US and UK. Its assets are operated by healthcare companies in a triple-net lease structure.
Suscríbete a ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Aprende Más →
Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio apply.
Trabajos Destacados
Empresas Relacionadas
Otros Recursos