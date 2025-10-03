Directorio de Empresas
NXP Semiconductors
Ingeniero de Hardware Nivel

G5

Niveles en NXP Semiconductors

  1. G1
  2. G2
  3. G3Senior Engineer
    4. Mostrar 5 Más Niveles
Promedio Anual Compensación Total
$292,447
Salario Base
$195,040
Acciones ()
$64,040
Bono
$33,367

$160K

Últimos Salarios Reportados
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para NXP Semiconductors

