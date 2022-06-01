Directorio de Empresas
Novant Health
Novant Health Salarios

El salario de Novant Health varía de $44,845 en compensación total por año para un Information Technologist (IT) en el extremo inferior a $148,852 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Novant Health. Última actualización: 10/23/2025

Servicio al Cliente
$46.4K
Científico de Datos
$149K
Information Technologist (IT)
$44.8K

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Novant Health es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $148,852. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Novant Health es $46,365.

