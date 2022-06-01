Novant Health Salarios

El salario de Novant Health varía de $44,845 en compensación total por año para un Information Technologist (IT) en el extremo inferior a $148,852 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Novant Health . Última actualización: 10/23/2025