NOV Salarios

El salario de NOV varía de $50,250 en compensación total por año para un Operaciones de Servicio al Cliente en el extremo inferior a $208,035 para un Gerente de Ciencia de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de NOV . Última actualización: 10/23/2025