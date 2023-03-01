Directorio de Empresas
Notable Health
Notable Health Salarios

El salario de Notable Health varía de $109,450 en compensación total por año para un Analista de Datos en el extremo inferior a $280,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Notable Health. Última actualización: 10/23/2025

Ingeniero de Software
Median $150K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $280K
Analista de Datos
$109K

Marketing
$171K
Gerente de Producto
$151K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Notable Health es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $280,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Notable Health es $150,750.

