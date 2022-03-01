Northwestern University Salarios

Directorio de Empresas
Northwestern University
El salario de Northwestern University varía de $32,401 en compensación total por año para un Operaciones de Servicio al Cliente en el extremo inferior a $502,500 para un Médico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Northwestern University. Última actualización: 9/9/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $80K

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Investigación

Científico de Datos
Median $62K
Ingeniero Mecánico
Median $40K

Servicio al Cliente
Median $33.3K
Ingeniero de Materiales
Median $45K
Gerente de Proyecto
Median $80K
Ingeniero Biomédico
$58.1K
Analista de Negocios
$101K
Desarrollo de Negocios
$83.7K
Operaciones de Servicio al Cliente
$32.4K
Analista de Datos
$74.4K
Tecnólogo de la Información (TI)
$85.6K
Médico
$503K
Gerente de Producto
$89.6K
Investigador UX
$140K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Northwestern University es Médico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $502,500. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Northwestern University es $80,000.

Otros Recursos