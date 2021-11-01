Directorio de Empresas
Northern Trust
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Northern Trust Salarios

El salario de Northern Trust varía de $46,672 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior a $255,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Northern Trust. Última actualización: 9/9/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $148K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Analista de Negocios
Median $78K
Gerente de Producto
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Tecnólogo de la Información (TI)
Median $46.7K
Arquitecto de Soluciones
Median $238K
Analista Financiero
Median $123K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $255K
Contador
$107K
Asistente Administrativo
$63.7K
Servicio al Cliente
$79.6K
Analista de Datos
$81.4K
Científico de Datos
$94.5K
Recursos Humanos
$86.2K
Banquero de Inversión
$86.2K
Diseñador de Producto
$139K
Reclutador
$131K
Analista de Ciberseguridad
$109K
Gerente de Programa Técnico
$240K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Northern Trust es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $255,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Northern Trust es $108,206.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Northern Trust

Empresas Relacionadas

  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Chase
  • Bank of America
  • AIG
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos