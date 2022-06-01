Directorio de Empresas
Nortal
Nortal Salarios

El salario de Nortal varía de $38,904 en compensación total por año para un Reclutador en el extremo inferior a $121,605 para un Recursos Humanos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Nortal. Última actualización: 9/9/2025

Ingeniero de Software
Median $78K
Científico de Datos
$77.3K
Recursos Humanos
$122K

Gerente de Proyecto
$41.3K
Reclutador
$38.9K
Arquitecto de Soluciones
$81.9K
Preguntas frecuentes

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika Nortal ni Recursos Humanos at the Common Range Average level na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $121,605. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Nortal ni $77,644.

