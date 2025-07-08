Directorio de Empresas
Nissha Medical Technologies
Nissha Medical Technologies Salarios

El salario mediano de Nissha Medical Technologies es $60,300 para un Ingeniero Mecánico . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Nissha Medical Technologies. Última actualización: 11/24/2025

Ingeniero Mecánico
$60.3K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Nissha Medical Technologies es Ingeniero Mecánico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $60,300. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Nissha Medical Technologies es $60,300.

