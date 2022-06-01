Directorio de Empresas
Nine Energy Service
    Acerca de

    Nine Energy Service offers proven and deep expertise on the industry is most complex wells, making us suited to help you improve the economics and performance on your next project.

    https://nineenergyservice.com
    Sitio Web
    2013
    Año de Fundación
    1,250
    Número de Empleados
    $250M-$500M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

    Otros Recursos