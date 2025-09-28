Directorio de Empresas
Nihon Kohden America
Nihon Kohden America Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Nihon Kohden America varía de $127K a $177K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Nihon Kohden America. Última actualización: 9/28/2025

Compensación Total Promedio

$137K - $159K
United States
$127K$137K$159K$177K
$160K

¿Cuáles son los niveles profesionales en Nihon Kohden America?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Nihon Kohden America in United States está en una compensación total anual de $177,310. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Nihon Kohden America para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $126,650.

