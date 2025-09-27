La compensación de Ingeniero de Software in India en nference varía de ₹2.18M por year para Software Engineer a ₹5.55M por year para Staff Engineer. El paquete de compensación mediano year in India totaliza ₹2.94M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de nference. Última actualización: 9/27/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
