nference
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

nference Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in India en nference varía de ₹2.18M por year para Software Engineer a ₹5.55M por year para Staff Engineer. El paquete de compensación mediano year in India totaliza ₹2.94M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de nference. Última actualización: 9/27/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer
(Nivel de Entrada)
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles profesionales en nference?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en nference in India está en una compensación total anual de ₹5,550,144. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en nference para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹2,944,438.

Otros Recursos