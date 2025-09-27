Directorio de Empresas
NextRoll
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

NextRoll Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en NextRoll varía de $155K por year para EIC2 a $190K por year para EIC3. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $180K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de NextRoll. Última actualización: 9/27/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
EIC1
Junior Software Engineer(Nivel de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
Software Engineer
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
Senior Software Engineer
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles profesionales en NextRoll?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en NextRoll in United States está en una compensación total anual de $213,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en NextRoll para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $180,000.

Otros Recursos