Directorio de Empresas
Next Insurance
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Investigador UX

  • Todos los Salarios de Investigador UX

Next Insurance Investigador UX Salarios

La compensación total promedio de Investigador UX in United States en Next Insurance varía de $185K a $257K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Next Insurance. Última actualización: 9/27/2025

Compensación Total Promedio

$198K - $233K
United States
Rango Común
Rango Posible
$185K$198K$233K$257K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Investigador UX contribuciones en Next Insurance para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Next Insurance, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Investigador UX ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Investigador UX en Next Insurance in United States está en una compensación total anual de $257,400. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Next Insurance para el puesto de Investigador UX in United States es $184,800.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Next Insurance

Empresas Relacionadas

  • Flexport
  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Embark Trucks
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos