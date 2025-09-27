Directorio de Empresas
Next Insurance
El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in Israel en Next Insurance totaliza ₪592K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Next Insurance. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Next Insurance
Software Engineering Manager
Kfar saba, HM, Israel
Total por año
₪592K
Nivel
M2
Base
₪592K
Stock (/yr)
₪0
Bono
₪0
Años en la empresa
6 Años
Años de exp
14 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Next Insurance?

₪562K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Next Insurance, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Gerente de Ingeniería de Software ב-Next Insurance in Israel עומדת על תגמול כולל שנתי של ₪785,791. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Next Insurance עבור תפקיד Gerente de Ingeniería de Software in Israel הוא ₪591,835.

