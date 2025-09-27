Directorio de Empresas
La compensación total promedio de Diseñador de Producto in United States en Next Insurance varía de $168K a $235K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Next Insurance. Última actualización: 9/27/2025

Compensación Total Promedio

$183K - $221K
United States
Rango Común
Rango Posible
$168K$183K$221K$235K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Next Insurance, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

