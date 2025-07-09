Newgen Software Salarios

El salario de Newgen Software varía de $8,425 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $30,571 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Newgen Software . Última actualización: 9/16/2025