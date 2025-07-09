New Jersey Institute of Technology Salarios

El salario de New Jersey Institute of Technology varía de $31,044 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el extremo inferior a $135,320 para un Gerente de Programa en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de New Jersey Institute of Technology . Última actualización: 9/16/2025