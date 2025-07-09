Directorio de Empresas
Neogrid
Neogrid Salarios

El salario de Neogrid varía de $10,643 en compensación total por año para un Analista de Datos en el extremo inferior a $44,980 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Neogrid. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $14.6K

Ingeniero de Software Full-Stack

Analista de Datos
$10.6K
Gerente de Producto
$45K

Gerente de Programa
$26.8K
Preguntas frecuentes

Ipa ti o nsan owo giga julọ ti a sọ ni Neogrid ni Gerente de Producto at the Common Range Average level pẹlu apapọ isanwo ọdun ti $44,980. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Neogrid ni $20,658.

Otros Recursos