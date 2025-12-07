Directorio de Empresas
Neo4j
Neo4j Tecnólogo en Información (TI) Salarios

La compensación total promedio de Tecnólogo en Información (TI) en Neo4j varía de £60K a £85.6K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Neo4j. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$92.4K - $108K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
$80.6K$92.4K$108K$115K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Neo4j?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo en Información (TI) en Neo4j está en una compensación total anual de £85,604. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Neo4j para el puesto de Tecnólogo en Información (TI) es £59,996.

