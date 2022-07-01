Nearpod Salarios

El salario de Nearpod varía de $83,300 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $163,710 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Nearpod . Última actualización: 9/9/2025